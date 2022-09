Am Mittwochmittag ist ein 43-jähriger Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und musste anschließend von der Polizei gefesselt werden. Laut Polizei ist der 43-Jährige an der Ampelkreuzung Wormser Landstraße/Viehtriftstraße bei Rot über die Straße gefahren und hat dabei ein Auto gestreift, das bei Grün die Kreuzung überqueren wollte. Der Radfahrer sei zwar gefallen, habe sich aber nicht verletzt. An dem Auto sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Die Polizei habe bei einem Atemalkoholtest des Radfahrers einen Promillewert von 1,97 gemessen. Er habe auch „drogentypische Ausfallerscheinungen“ gezeigt. Weil er sich aggressiv gegenüber der Polizei und Unfallzeugen gezeigt habe, sei er gefesselt worden.