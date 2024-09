Ein betrunkener Radfahrer ist am Mittwoch, 17.15 Uhr, in der Johannesstraße aufgefallen. Zeugen meldeten der Polizei, dass der Mann Schlangenlinien fuhr und beinahe gegen ein Auto gestürzt sei. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann in der Nähe des Geschirrplätzel kontrolliert. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten, dass der Radfahrer gestohlene Waren bei sich trug, darunter zwei Jacken, Unterwäsche und Socken. Auch das von ihm benutzte Fahrrad war gestohlen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Polizei sicherte die Gegenstände und ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.