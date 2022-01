Vermutlich weil er betrunken war, hat ein 56-Jähriger am Montag laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer die Kontrolle über sein Pedelec verloren und ist einen Abhang heruntergefahren. Der Mann war gegen 20 Uhr auf dem Fußgängerweg in der Tullastraße in Richtung Auestraße unterwegs. Die nach dem Unfall hinzugerufenen Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Sie weisen darauf hin: „Auch für alkoholisierte Radfahrer kann es Sanktionen geben. Je nach festgestelltem Blutalkoholwert drohen Bußgelder, Strafanzeigen, Punkte oder der Führerscheinentzug.“ Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liege bei 1,6. „Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar.“