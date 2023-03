Leicht verletzt wurde am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Fahrradfahrer auf dem Radweg der Wormser Landstraße. Die Polizei teilt mit, dass der Mann mit einem E-Scooter zusammenprallte, der entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen sei. Beim Sturz habe sich der Radfahrer eine Platzwunde am Kopf, Abschürfungen und Prellungen zugezogen. Bei der Unfallaufnahme hätten die Polizisten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille festgestellt und eine kleine Menge Marihuana gefunden. Er sei zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, wo auch eine Blutprobe entnommen worden sei. Auch den E-Scooter-Fahrer erwartet noch Ärger: Er sei ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs gewesen.