Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist in der Nacht zum Samstag um kurz nach 2 Uhr ein 26-Jähriger, der im Speyerer Hermann-Löns-Weg randalierte. Bevor jedoch die Polizei eintraf, war der junge Mann in ein Taxi gestiegen, um sich chauffieren zu lassen, melden die Beamten. Weil der 26-Jährige die Fahrt jedoch nicht bezahlen wollte, wurde wiederum die Polizei verständigt, woraufhin der zahlungsunwillige Fahrgast den Beamten fortlaufend drohte und sie beleidigte. Zudem versuchte der alkoholisierte junge Mann während des Gesprächs, gegen eine Hauswand zu urinieren. Aufgrund seiner Gewaltbereitschaft wurde er in Polizeigewahrsam genommen, wobei er die Beamten weiterhin übel beleidigte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.