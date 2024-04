Ein „pöbelnder“ Mann in der Nähe einer Tankstelle in der Bahnhofstraße war laut Polizei die Ursache für einen Einsatz am Sonntagmorgen, 1.30 Uhr. Der 42-jährige Speyerer sei auf einem E-Scooter unterwegs und offenbar alkoholisiert gewesen. Ein Atemalkoholtest – Ergebnis 1,66 Promille – habe das bestätigt. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.