Ein stark betrunkener 24-Jähriger ist am Dienstag kurz nach 19 Uhr einer 30-Jährigen in der Straße Am Woogbach vors Auto gelaufen. Die Frau musste abbremsen. Der junge Mann hat die 24-Jährige laut Polizei aufgefordert, ihn totzufahren. Daraufhin sei der 32 Jahre alte Beifahrer ausgestiegen, um sich nach dem Befinden des Mannes zu erkundigen. Dieser soll den Begleiter der Frau unvermittelt am Hals gepackt und auf die Motorhaube gestoßen haben. Das Opfer sei leicht verletzt worden, so die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten veranlassten einen Alkoholtest. Ergebnis: 3,4 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung.