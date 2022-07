Ein betrunkener Autofahrer hat der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr Probleme bereitet. Den Beamten war ihrem Bericht zufolge gemeldet worden, dass er an einer Tankstelle in der Industriestraße eingekauft habe und in fahruntüchtigem Zustand weitergefahren sei. Der 36-jährige Schwetzinger sei durch einen Zeugen verfolgt worden, bis eine Polizeistreife hinzukam. Er sei in eine Wohnung im Industriegebiet West geflüchtet und habe die Türöffnung verweigert. Die Feuerwehr habe aushelfen müssen. Der Fahrer habe sich über deren Einsatz an der Tür „wenig begeistert“ gezeigt und die Polizeibeamten beleidigt, wie diese berichten. Einen Atemalkoholtest habe er verweigert. Deshalb sei er für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen worden. „Hierbei leistete er Widerstand gegen Polizeibeamte“, so der Bericht. Sein Führerschein sei sichergestellt worden, Ermittlungen liefen.