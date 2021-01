Strafrechtliche Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung hat die Polizei am Montag gegen einen 56-jährigen Speyerer eingeleitet. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 18.50 Uhr mit seinem Auto in der Spaldinger Straße gegen ein Verkehrszeichen, das auf einer Verkehrsinsel im Bereich Einmündung Bussardweg steht, sowie ein dortiges Geländer. An dem nicht mehr fahrbereiten Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro; der Schaden an Verkehrszeichen und Geländer liegt nach Polizeiangaben bei circa 150 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Da er einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille aufwies, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.