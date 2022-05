Am Donnerstagmittag ist ein betrunkener Mann von der Polizei festgenommen worden, der zuvor in einer Tankstelle Kunden und Angestellte belästigt hat. Vor seiner Festnahme hat er laut Polizeibericht die Beamten mit dem Tod bedroht, beleidigt, seine Fäuste geballt und sie zum Kampf aufgefordert. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,63 Promille ergeben. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. Zuvor habe er sich in der Tankstelle in der Lindenstraße provokativ und störend verhalten. Die Polizei sei eingetroffen, kurz bevor er betrunken auf seinem Fahrrad wegfahren wollte.