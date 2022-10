Ein Unfall in der Wormser Landstraße ist der Polizei in Speyer am Samstag gegen 2.45 Uhr gemeldet worden. Zwischen den Einmündungen der Seitenstraßen Am Rosssprung und Werkstraße hatte ein Autofahrer einen vor ihm fahrenden Wagen überholen wollen. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, lenkte das rechts fahrende Auto nach links und stieß dabei mit dem Überholenden seitlich zusammen, wodurch dieser die Kontrolle verlor und durch eine Leitplanke auf den Parkplatz eines Elektronikfachmarkts fuhr und dort gegen einen geparkten Wagen stieß, wie die Beamten weiter mitteilen. Der Fahrer des überholenden Autos verletzte sich leicht an der Hand. Nachdem der rechtsfahrende Pkw-Fahrer zunächst seine Fahrt fortsetzte, meldete sich dieser später bei der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde daraufhin ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eröffnet und seinen Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben insgesamt auf circa 39.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.