Am Dienstagabend hat die Polizei einen Autofahrer angehalten, der betrunken und ohne Führerschein unterwegs gewesen ist. Wie die Polizei mitteilt, sollte der 56-Jährige gegen 19.30 Uhr in der Dudenhofer Straße kontrolliert werden. Er sei wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Auf die Aufforderungen der Polizei, sein Auto anzuhalten, habe der Mann zunächst nicht reagiert. Bei der Ampel in der Bahnhofstraße habe er anhalten müssen, weshalb die Polizisten aus dem Streifenwagen ausstiegen. Der Mann fuhr daraufhin weiter bis in die Rützhaubstraße. Dort sei es dann zu einer Kontrolle gekommen, bei der die Polizei Alkoholgeruch wahrgenommen habe. Der Atemalkoholtest hat demnach einen Wert von 1,24 Promille ergeben. Wie sich herausstellte, war dem Mann der Führerschein bereits zuvor gerichtlich entzogen worden. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.