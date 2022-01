Zwei Rucksäcke, die möglicherweise gestohlen wurden, haben Beamte der Polizeiinspektion an Silvester bei einem 18-Jährigen in Speyer entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist ein Rucksack grau-rot und von der Marke Elephant, der andere grün-gelb-grau von The North Face. Darin gefunden haben die Beamten eine schwarze Taschenlampe der Marke Stubai, ein Notfallbatterieladegerät der Marke Kraftpaket, eine blaue Jacke, eine rote Sporthose der Firma Nike sowie ein OC-Pfefferspray mit der Aufschrift „MEGA“. Der 18-Jährige äußerte laut Bericht nur vage, dass er die Gegenstände aus Ludwigshafen habe. Bislang konnte noch keiner der Gegenstände einer möglichen Straftat zugeordnet werden. Weil der junge Mann auch 0,1 Gramm Amphetamin bei sich hatte, wird gegen ihn nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem hat er laut Bericht 1,86 Promille gehabt. Weil der Mann einem Platzverweis der Beamten nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Hinweise zu den rechtmäßigen Besitzern der Rucksäcke und Gegenstände nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.