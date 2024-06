Einen kuriosen Fall hat die Polizei in Speyer erlebt. Am Donnerstag war gegen 10.35 Uhr ein 16-Jähriger mit einem Damenfahrrad die Peter-Drach-Straße entlanggefahren und zunächst vor einem Wohnhaus gestürzt. Das Fahrrad ließ der junge Mann an der Örtlichkeit zurück und begab sich zu Fuß in Richtung eines Supermarkts in der Dudenhofer Straße. Dort entwendete der 16-Jährige Waren im Wert von 5,50 Euro.

Als die Beamten sich den jungen Mann vornahmen, habe man Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten überstellt, so die Polizei.

Ein Rätsel umgibt noch das weiße Damenfahrrad der Marke Winora, das der 16-Jährige zurückgelassen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass es gestohlen war und hat es sichergestellt.

Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei Speyer bittet die oder den rechtmäßigen Eigentümer, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Das Fahrrad kann gegen Eigentumsnachweis ausgehändigt werden.