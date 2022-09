Ein betrunkener 16-Jähriger hat Montagnacht in Speyer ein Auto entwendet und bei einer unerlaubten Spritztour für Sachschaden gesorgt. Laut Polizeibericht fand der Jugendliche gegen 2.06 Uhr einen Autoschlüssel in der Wormser Landstraße. „Das dazugehörige Fahrzeug befand sich im unmittelbarer Nähe. Er stieg in den Pkw und fuhr damit in die Bahnhofstraße“, so die Beamten. Mit der Besitzerin des entwendeten Fahrzeugs bekannte Zeugen hätten das Auto vom Bahnhof bis in die Waldstraße verfolgt und die Polizei informiert. „Der junge Mann fuhr auffällige Schlangenlinien und bremste immer wieder stark ab“, heißt es im Bericht. In der Sackgasse Waldstraße habe er Gas gegeben, sei an ein Geländer gefahren und letztlich in einem Kiesbett stecken geblieben. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,83 Promille ergeben. „Nach einer Blutprobe konnte er die Dienstelle im Beisein der Mutter wieder verlassen“, meldet die Polizei.