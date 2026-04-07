Die Stadt sagt Temposündern den Kampf an: Am Samstag hat sie einen „Geschwindigkeitstag“ ausgerufen und verstärkt kontrolliert. Am Rande der Kontrollen gab es Probleme.

„Viele Verstöße – und Zwischenfälle am Rande“. So überschreibt die Stadtverwaltung ihr Fazit zu einem größeren Geschwindigkeitskontrolltag am vergangenen Samstag. Städtische Mitarbeiter hatten an „mehreren besonders verkehrsbelasteten Punkten“ das Tempo im Straßenverkehr überwacht. Sie seien unter anderem am Hirschgraben, in der Stuhlbrudergasse, der Großen Himmelsgasse und der Ludwigstraße unterwegs gewesen. Im Laufe des Abends hätten Passanten wiederholt versucht, die Messungen zu stören. Teilweise seien die Störenfriede alkoholisiert gewesen. In einem Fall sei sogar die Polizei hinzugezogen und Strafanzeige gestellt worden. „Neben der konsequenten Ahndung von Tempoverstößen bleibt auch ein störungsfreier Ablauf der Kontrollen eine zentrale und nicht immer einfache Aufgabe“, heißt es aus dem Rathaus. 51 und damit fast jedes vierte der 223 kontrollierten Fahrzeuge seien zu schnell gewesen. Rekord: Ein Fahrzeug mit 66 Kilometer pro Stunde in der Ludwigstraße. Erlaubt sind dort 30 „Sachen“. „Solche Überschreitungen bedeuten gerade in dicht bebauten Innenstadtbereichen ein erhebliches Risiko“, betont die Stadt. Das Ergebnis unterstreiche die Notwendigkeit der Kontrollen. Seit vergangenen August ist die Stadt innerörtlich dafür selbst zuständig.