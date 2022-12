Auf die Hilfe der Polizei zurückgreifen mussten in der Nacht zum Dienstag die Betreiber eines Nachtclubs im Speyerer Industriegebiet. Sie hatten drei alkoholisierten Männern aufgrund deren „unsittlichen Verhaltens“ Hausverbot erteilt, teilt die Polizei mit. Doch der Aufforderung, das Grundstück zu verlassen, sei das Trio nicht nachgekommen und habe die Betreiber beleidigt. Einer der Männer, ein 34-Jähriger aus Eschborn, verletzte demnach eine Angestellte des Lokals, indem er sie fest am Oberarm packte. Auch gegenüber den Beamten hätten sich die Männer zunehmend aggressiver verhalten, so dass ein Platzverweis für das Industriegebiet habe ausgesprochen werden müssen. Schließlich habe einer der Männer die Polizisten verbal bedroht und den Mittelfinger gezeigt. Auf die drei Störenfriede kommen laut Polizei Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Bedrohung zu.