Mehrere alkoholisierte Personen haben am Dienstag in Speyer für Aufregung gesorgt. Die Polizei musste öfter anrücken. Um 16 Uhr beobachtete ein 64-Jähriger auf einem Parkplatz in der Else-Krieg-Straße eine 38-Jährige dabei, wie diese mit ihrem Fahrrad wegfahren wollte. Der Mann hielt die Frau davon ab, aufs Rad zu steigen, weil diese nicht fahrtüchtig schien. Um 16.45 Uhr kam die 38-Jährige allerdings zurück und betrat einen Markt in der Else-Krieg-Straße, wo sie eine Wodkaflasche stehlen wollten. Als ein Alarm ertönte, flüchtete sie ohne den Alkohol. Kurz vor 18 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Marktes in der Else-Krieg-Straße der Polizei einen Mann, der Kunden anpöbele. Die Beamten erteilten dem 48-Jährigen einen Platzverweis. Wenig später meldeten Zeugen eine Person, die zu Fuß auf der B39 unterwegs ist und Warnbaken umwirft. Es handelte sich offenbar erneut um den 48-Jährigen.