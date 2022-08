Eine betrunkene 29-Jährige ist am Montag gegen 19.40 Uhr mit ihrem Lastenfahrrad im Kreisverkehr des St.-Guido-Stifts-Platzes gestürzt. Dabei hat sie sich laut Polizei Schürfwunden und eine geschwollene Lippe zugezogen. Die Frau rief einen Freund hinzu, der das Geschehen nach ersten Erkenntnissen nicht bezeugen kann. Gegenüber der Polizei soll die 29-Jährige angegeben haben, dass ein Auto an ihrem Unfall beteiligt gewesen ist, dessen Fahrer geflüchtet ist. Weitere Angaben konnte die Frau nicht machen. Weil sie offenbar alkoholisiert wirkte, wurde ein Test durchgeführt. Dieser habe einen Wert von fast 3 Promille ergeben, heißt es im Bericht der Polizei. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte die 29-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie versorgt und ihr eine Blutprobe zur Beweissicherung im Strafverfahren entnommen wurde. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Speyer: Telefon 06232 137-0.