Eine 48-Jährige hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei parkende Autos in der Gerhart-Hauptmann-Straße gestreift, als sie dort gegen 2.30 Uhr mit ihrem Hyundai entlang gefahren ist. Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist die Lingenfelderin danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden – Beschädigungen an den Außenspiegeln – zu kümmern. Ein Zeuge habe den Unfall bemerkt und ihn gemeldet. Diese habe die Fahrerin stoppen können. Weil die Beamten vor Ort Hinweise auf Alkoholeinfluss bemerkt haben, ist der 48-Jährigen eine Blutprobe entnommen worden. Die Fahrerlaubnis sei ihr vorläufig entzogen worden. Die Lingenfelderin erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht.