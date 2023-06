Bei einem Zwischenstopp während der Autofahrt betrunken und barfuß auf dem Postplatz tanzen – das ist eine Kombination, die auch die Speyerer Polizei nicht alle Tage erlebt. Wie die Ordnungshüter berichten, meldete ein Zeuge in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr ein stark bremsendes Auto auf der Maximilianstraße, das weiter in Richtung Postplatz fuhr. Dort fiel der Fahrerin offenbar eine Zigarette aus dem geöffneten Fenster, weshalb sie barfuß aus dem Auto stieg, um die Kippe wieder aufzuheben. Dabei habe die Frau getanzt. Als der Zeuge die 30-Jährige ansprach, räumte sie laut Polizei den Konsum berauschender Mittel ein und fuhr danach weiter. In der Heinrich-Heine-Straße in Speyer-West wurde die Frau schließlich von der Polizei gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,66 Promille. Zudem fanden die Beamten Hinweise darauf, dass die 30-Jährige Medikamente eingenommen hatte. Daher wurde bei ihr eine Blutprobe angeordnet. Ihr Auto musste die Frau stehenlassen.