Eine verschmutzte Fahrbahn hat am Samstag ab 11.34 Uhr den Verkehr auf der B9 bei Speyer behindert. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim am Montag mitteilte, hatten Beamte am Kreuz Speyer, direkt am kombinierten Einfädelstreifen in Fahrtrichtung Ludwigshafen, sowie auf dem rechten Fahrstreifen eine größere Menge Zement bemerkt. „Beim Überfahren von Fahrzeugen bilde sich eine dichte Staubwolke“, so ihr Bericht. Wegen der Sichtbehinderungen hätten Unfälle gedroht, sodass der Bereich bis zur Säuberung abgesperrt wurde. Hinter der Schutzplanke seien aufgerissene Betonsäcke gefunden worden, was die Ermittler vermuten lässt, dass der Verursacher den Unfall bemerkt hat. Sie bitten nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06237 9330 oder E-Mail pastruchheim@polizei.rlp.de.