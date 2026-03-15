Durch einen Verkehrsunfall in Mitleidenschaft gezogen wurde das Zufahrtstor zu einem Firmengelände in der Speyerer Siemensstraße am Samstagabend. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge gegen 19 Uhr, dass ein Autofahrer mit seinem Fiat gegen das Tor eines Betriebs gefahren sei und der Mann am Lenkrad alkoholisiert wirke. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben fest, „dass der 61-jährige Speyerer auffällig schwankte und stark nach Alkohol roch“. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,14 Promille. Dem Mann wurde auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Werkstor entstand laut Polizei ein Sachschaden von 500 Euro. Den 61-Jährigen erwarte ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Weiterhin werde die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers prüfen, so die Polizei.