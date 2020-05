Auf rund 25.000 Euro Sachschaden schätzt die Polizei die Höhe des Sachschadens, den ein 26 Jahre alter offenbar betrunkener und bekiffter Speyerer am Sonntagmorgen in der Herdstraße angerichtet hat. Wie die Polizei am Sonntag informierte, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer um 10.02 Uhr, dass gerade ein weißes BMW-Cabrio mit DA-Kennzeichen in der Herdstraße in Speyer mehrere geparkte Autos gerammt hätte und davongefahren wäre. Weitere Zeugen in einem Café in der Steingasse gaben an, dass der Pkw unmittelbar danach mit hoher Geschwindigkeit über die Klipfelsau in Richtung Technikmuseum geflüchtet wäre.

Auto auf Parkplatz abgestellt

Die Polizei fand aufgrund der Angaben mehrerer Zeugen das abgestellte Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Heinkelstraße. Bei der Kontrolle der Insasse zeigte sich, dass der mutmaßliche 26 Jahre als Fahrer Speyer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand sowie keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Dem Mann wurden auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen verschiedener Delikte eingeleitet. Bei dem stark beschädigten Unfallfahrzeug handelt es sich um ein hochpreisiges Mietfahrzeug einer Sportwagenvermietung, welches der ebenfalls mit im Fahrzeug befindlichen 22-jährige Beifahrer aus Speyer in der Vorwoche angemietet hatte.

Auch Beifahrer erwarten wohl Anzeigen

Unter welchen Umständen der 22-Jährige dem 26-Jährigen das Fahrzeug überlassen hat, ist noch ungeklärt und Bedarf weiterer Ermittlungen, die dann ebenfalls Strafanzeigen gegen den Mitfahrer und Mieter des Fahrzeugs nach sich ziehen können, teilt die Polizei weiter mit.