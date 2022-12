In der Nacht zum Donnerstag hat eine 21-Jährige aus Speyer mit ihrem Auto eine Mauer gerammt und anschließend zu Fuß die Unfallstelle verlassen. Die junge Frau stand laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss, als sie am Steuer ihres Wagens von der Kardinal-Wendel Straße in die Remlingstraße abbiegen wollte. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Ein Atemalkoholtest habe mehr als zwei Promille ergeben, so die Polizei.