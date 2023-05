Offenbar reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte ein 34-Jähriger, der am späten Abend des 1. Mai in der Bernatzstraße im Vogelgesang mit seinem Auto gegen einen Baum fuhr. Danach flüchtete er in seinem Fahrzeug, was allerdings von Zeugen beobachtet wurde, die an der Unfallstelle ein Kennzeichen und Fahrzeugteile vorfanden. Wie die Polizei berichtet, kamen kurze Zeit später zwei Männer zu Fuß, nahmen Fahrzeugteile und Kennzeichen mit und verschwanden wieder. Gestützt auf die Zeugenaussagen habe eine Diensthundeführerin der Polizei Fahrzeug und Fahrer in der Nähe der Unfallstelle entdeckt. Weil der 34-Jährige nach Alkohol gerochen habe, war ein Atemalkoholtest fällig. Dieser ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.