Einen hohen Sachschaden verursacht hat am Samstagvormittag ein 38-jähriger Autofahrer, der mit hoher Geschwindigkeit und betrunken im Speyerer Stadtgebiet unterwegs war. Nach Polizeiangaben hatten mehrere Anrufer einen grünen Mini Cooper gemeldet, der durch die Stadt rasen würde. Eine Anruferin teilte mit, dass sie einen lauten Knall im Martin-Butzer-Weg gehört habe und es vermutlich zu einem Unfall gekommen sei. Die Beamten hätten vor Ort Beschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen feststellen können. Wenig später konnte der Fahrer des Mini Coopers ermittelt und gestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Speyerer ergab einen Wert von „über zwei Promille“, so die Polizei. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.