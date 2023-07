Dieser „Etikettenschwindel“ hat sich für eine 47-jährige Speyererin nicht ausgezahlt: Die Frau ist laut Polizei am Samstagnachmittag in einem Geschäft in der Fußgängerzone mit mehreren Kleidungsstücken in der Umkleidekabine verschwunden. Dort nähte sie kurzerhand andere Etiketten in die Kleider und tauschte die angebrachten Preisschilder aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei der Frau noch weitere Kleider mit veränderten Etiketten, die einem anderen Geschäft in Speyer zugeordnet werden konnten. Gegen die Täterin wurden Strafverfahren eingeleitet.