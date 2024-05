Versuchten Wechselgeldbetrug wirft die Polizei einem Mann vor, der am Montagabend gegen 17.20 Uhr in einem Supermarkt in der Tullastraße seinen Einkauf mit Bargeld bezahlte. Der Mann habe der Kassierin vorgeworfen, ihm zu wenig Wechselgeld ausgehändigt zu haben. Eine aufmerksame Kundin habe jedoch zuvor beobachtet, wie der Beschuldigte einen Teil des ausgehändigten Wechselgelds auf den Boden warf. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein und erteilten ihm einen Platzverweis. Wechselgeldbetrug gebe es in verschiedenen Formen: Mal würden Täter die Opfer in ein verwirrendes Gespräch verwickeln, mal ablenken. Betroffen seien nicht nur Mitarbeitende im Einzelhandel, sondern auch Kunden.