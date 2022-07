Für Verunsicherung bei Bürgern hat eine Polizeimeldung über einen Betrugsfall in Speyer Ende Mai gesorgt: Ein 57-jähriger Mann war in Kontakt mit einem Sanitär-Notdienst gewesen und hatte danach einen vierstelligen Betrag abgebucht bekommen, ohne dem Unternehmen je einen Auftrag erteilt oder Kontodaten zur Verfügung gestellt zu haben. Wie konnte das passieren?

Der Mann hatte zunächst online nach Hilfe gesucht und dann zwei Mitarbeiter einer Firma bei sich gehabt. Wegen eines zu hohen Kostenvoranschlags für die Reparatur habe er diese aber wieder weggeschickt. Trotzdem habe danach eine Mönchengladbacher Firma einen vierstelligen Betrag abgebucht.

Das Kommissariat für Vermögens- und Umweltdelikte sowie für Verbraucherschutz der Kriminaldirektion Ludwigshafen ist mit dem Fall befasst, hält sich aber auf Anfrage mit Auskünften zur Vorgehensweise der Täter bedeckt: „Leider ist diese Frage noch nicht abschließend geklärt, und genau diese Frage ist Gegenstand der Ermittlungen“, so eine Sprecherin. Die Ermittler wollten sich mit Mutmaßungen zurückhalten, um keine Ermittlungserfolge zu gefährden.

„Kreativität voll ausgeschöpft“

Grundsätzliche Methoden, um unbefugt an Kontodaten zu kommen, seien der Datenkauf, das Hacken eines Profils, ein Papierüberweisungsträger, Kontoauszüge im Müll oder das Ausspähen von Daten. Ob im konkreten Fall etwas davon eine Rolle gespielt haben könnte, wird nicht mitgeteilt. „Leider kommt es immer wieder zu Betrugsmaschen, die Kreativität der Täter wird hier voll ausgeschöpft“, ordnet die Sprecherin ein.

Die Beamten raten, grundsätzlich skeptisch und vorsichtig zu bleiben. Es sollten keine unbekannten Personen in die Wohnung gelassen werden. Im Notfall sollten am besten bekannte Handwerker oder ortsansässige Firmen kontaktiert werden. Auch diese hätten Notdienste. Zur Vorsicht gehöre auch, nicht auf gefälschte Bank-Anfragen hereinzufallen. „Sollte man unbekannte Abbuchungen bemerken, hilft es, sich mit der Bank in Kontakt zu setzen und den Betrag zurückbuchen zu lassen“, erklärt die Sprecherin. Hier seien die Fristen der Bank zu beachten. Eine Kontosperrung sei unter der Nummer 116 116 möglich.

Termin

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz nimmt die zuletzt gehäuften, häufig telefonischen Betrugsfälle zum Anlass, bei der „Sommertour“ ihrer Präventionsstelle Tipps zum Schutz vor Betrügern zu geben. Der Auftakt der Tour findet am Mittwoch, 13. Juli, in Speyer statt: Von 10 bis 14 Uhr stehen Experten am Altpörtel Rede und Antwort.