Die Polizei warnt vor Trickdieben, die sich als Polizeibeamte ausgeben. Demnach hat es am Donnerstagmorgen zwei Betrugsversuche bei einer 61- und einer 76-jährigen Frau in Speyer gegeben. Laut Mitteilung der Polizei meldete sich in beiden Fällen ein männlicher Anrufer und gab sich als Polizist aus. Der Betrüger behauptete, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen war und bei zwei festgenommenen Tätern Notizen mit Namen, Anschrift und Bankverbindung der beiden Frauen gefunden wurden. Er erkundigte sich nach verfügbarem Bargeld. Da die Gespräche beendet wurden, ist laut Mitteilung bislang kein Schaden entstanden.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie grundsätzlich nicht nach Bargeld oder Wertsachen fragt, ohne dass durch Sie vorher Anzeige erstattet wurde. Daher sollte auf Fragen zur finanziellen Situation oder zu Wertsachen am Telefon nicht eingegangen werden. Des Weiteren mahnt die Polizei, Geld niemals an unbekannte Personen zu übergeben oder für sie zu hinterlegen. Bei dem geringsten Zweifel sollte die Behörde kontaktiert und nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll, nachgefragt werden. Ein Nachbar oder eine Person Ihres Vertrauens sollte außerdem hinzugezogen werden. Die Polizei appelliert, bei verdächtigen Anrufen misstrauisch zu sein, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und das Telefonat sofort zu beenden.