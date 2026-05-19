Ein Speyerer ist am Freitag Opfer eines betrügerischen Telefonanrufs geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er von einem Mann kontaktiert, der akzentfrei Deutsch sprach und sich als Mitarbeiter der Commerzbank in Frankfurt ausgab. Er behauptete, dass mehrfach unrechtmäßig Geld vom Konto des Speyerers abgebucht worden sei. Der vermeintliche Bankangestellte brachte den Geschädigten während des Gesprächs dazu, online angebliche Stornierungen der Abbuchungen mittels TAN zu autorisieren – tatsächlich wies er aber mutmaßlich mehrere Überweisungen in unbekannter Höhe an. Nach dem Telefonat kontaktierte der Speyerer die Commerzbank – er wurde über den Betrug aufgeklärt und sein Konto sofort gesperrt. Wer Tipps zum Umgang mit solchen Anrufen will, kann sich an das Polizeipräsidium Rheinpfalz wenden: Telefon 0621 96321177.