Eine 60-jährige Frau aus Speyer hat am Montag eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer erhalten. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitgeteilt hat, habe sich der Absender als Sohn der Frau ausgegeben und ihr glauben gemacht, eine neue Telefonnummer zu haben. Die 60-Jährige speicherte die neue Telefonnummer ab und bat ihren „Sohn“ um Rückruf. Dieser habe ihr geantwortet, dass er aktuell schlecht zu erreichen sei. Er bat sie in der WhatsApp-Unterhaltung um eine dringende Überweisung für Elektrogeräte in niedriger vierstelliger Euro-Höhe. Die 60-Jährige überwies den gewünschten Betrag. Am Tag darauf meldete sich der echte Sohn unter seiner tatsächlichen Handynummer bei seiner Mutter und kündigte seinen Besuch bei ihr an. Im persönlichen Gespräch mit ihm bemerkte die 60-Jährige den Betrug. Die Polizei warnt: Diese Masche ist derzeit häufig der Beginn eines Betruges, bei dem oftmals hohe Geldsummen erbeutet werden. In geschickt formulierten WhatsApp-Nachrichten geben sich Betrüger als Tochter oder Sohn aus und behaupten, eine neue Handynummer zu besitzen. Sie gaukeln eine Notlage vor und bitten „Angehörige“ um eine Geldüberweisung, so die Polizei.