Stella Meinel arbeitet als Sozialarbeiterin in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete bei der Stadt Speyer. Sie berichtet über ihre Tätigkeit in der Reihe „Die stillen Helden“. Narin Ugrasaner hat sie befragt.

Frau Meinel, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Zum Arbeitsalltag gehört die Beratung aller Geflüchteten, die in städtischen Unterkünften leben oder gelebt haben und immer noch in Speyer wohnhaft sind. In der Beratung unterstützen wir sie in allen Bereichen des täglichen Lebens. Dies reicht vom Anträge und Formulare für Behörden ausfüllen, über Bewerbungsunterlagen erstellen, über Hilfe bei der Wohnungssuche bis hin zur Unterstützung bei persönlichen Problemen, Ängsten und Sorgen. In einigen Fällen ist auch die Begleitung zu Terminen erforderlich, zum Beispiel bei Schulgesprächen oder Arztterminen.

Was ist das Schwierigste daran?

Der Spagat zwischen Bürokratie und Menschlichkeit. Man möchte gern helfen, aber rechtliche Beschränkungen machen es teilweise sehr schwierig. So etwa bei der Wohnungssuche. Das Thema ist generell schwierig, aber gerade für Personen mit einer Duldung ist es nahezu unmöglich eine Wohnung zu finden, auch wenn sie schon Jahre arbeiten. Da die Duldungen oft nur wenige Monate gültig sind, gibt es kaum Vermieter, die bereit sind einen Mietvertrag mit einer geduldeten Person abzuschließen.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Bei einem Restaurantbesuch mit einer Freundin in Ludwigshafen, traf ich unerwartet auf einen ehemaligen Bewohner, der mittlerweile dort arbeitet. Obwohl er schon längere Zeit nicht mehr in Speyer wohnt, erkannte und begrüßte er mich. Außerdem schickte er einen Kellner zu unserem Tisch, damit dieser uns sagte, dass er uns ein Getränk unserer Wahl spendiert. Bevor ich mich bedanken konnte, hatte er bereits seine Schicht beendet und das Restaurant verlassen.

Warum machen Sie es gerne?

Weil kein Tag wie der andere ist und man tolle Menschen kennenlernt.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Auf jeden Fall. Die Geflüchteten, die zu uns in die Beratung kommen, sind sehr dankbar, dass sie sich mit jedem Anliegen an uns wenden können. Sie bringen auch mal ein Stück selbstgebackenen Kuchen oder eine Tasse Kaffee vorbei. Der für mich größte Ausdruck von Wertschätzung war die Einladung zur Hochzeit der Tochter einer Familie, die einmal in der Gemeinschaftsunterkunft gelebt hatte.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Chef tauschen?

Nein, eigentlich stellt sich die Frage nicht, da beide Bereiche so unterschiedlich sind. Einerseits die Verwaltung und andererseits das Soziale, die Arbeit mit den Menschen.

Was macht Ihren Job besonders?

Die Vielfalt der Menschen und Kulturen. Durch die Begleitung im alltäglichen Leben, erhält man einen Einblick in die jeweilige Kultur, den man sonst nicht bekommen hätte.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern mitgeben?

Seien Sie einfach offen und tolerant.

Zur Person

Stella Meinel ist 34 Jahre alt und arbeitet als Sozialarbeiterin in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete bei der Stadt Speyer. In ihrer Freizeit unternimmt sie gerne etwas mit Freunden und verreist.