Die stillen Helden: Sophie Schall arbeitet in ihren Ferien ehrenamtlich in der Jugendförderung der Stadt in der Walderholung.

Welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Der Arbeitstag beginnt um 7.30 Uhr, wenn die Kinder gebracht werden, und endet meist zwischen 16 und 16.30 Uhr. In der Zeit ist Platz für Spiele und Spaß. Der Tag beginnt mit dem gemeinsamen Frühstück mit den zehn bis 21 Kindern, die zuvor in Gruppen eingeteilt wurden und mich, ihre Betreuerin, kennengelernt haben. Dann wird der Wochenplan für die Gruppen erstellt. Die Kinder bringen ihre Wünsche und Ideen ein. Das Angebot der Aktivitäten ist vielseitig, sodass das Programm jeder Gruppe individuell ist und es nie langweilig wird. Bei allen Programmpunkten bin ich, wie auch meist ein Co-Betreuer, bei den Kindern und unterstütze oder leite sie bei Aktionen und Spielen an. Um 12.30 Uhr gibt es das Mittagessen, danach geht das Programm weiter. Manchmal entscheiden wir flexibel mit der Gruppe, auf was die Kinder Lust haben, bevor der Tag in der Walderholung für sie endet. Mein Arbeitstag ist nach Absprachen mit den Mitarbeitern und Hauptamtlichen der Jugendförderung vorbei.

Was ist das Schwierigste daran?

Ich finde es am Schwierigsten, auf alle Wünsche der Kinder einzugehen, vor allem, wenn es Kinder in unterschiedlichem Alter sind. Man versucht zwar immer, alle gleichzeitig glücklich zu machen und Kompromisse zu finden. Jedoch ist die Theorie oft leichter als die Praxis. Alle Kinder sind individuell, wie es auch die Beziehungen zwischen den Kindern sind. Mit den Jahren lernt man, mit schwierigen Situationen umzugehen, sie sicher zu bewältigen oder sie mit vorausschauendem Handeln zu vermeiden.

Was war das kurioseste Erlebnis?

An ein direktes Ereignis kann ich mich nicht erinnern. Aber Kinder im Grundschulalter sind noch neugierig und erfinderisch, sodass sie auf ganz abstrakte und wilde Ideen kommen, die man nicht erwartet. Situationen wie das gegenseitige Einbuddeln in Sand oder Laub, oder auch, dass sie sich wie ein menschliches Sandwich stapeln, sind Alltag geworden.

Warum machen Sie es gerne?

Ich komme gut mit Kindern aus, vor allem mit solchen im Grundschulalter. Sie sind meist noch sehr neugierig und bringen viel Kreativität, Energie und Spaß bei den Aktionen mit. Man hilft den Kindern, neue Dinge kennenzulernen, über sich selbst oder über Aktionen, wobei man als Betreuerin Erfahrungen sammelt und neue Seiten an sich kennenlernt. Das Programm, das die Kinder mitgestalten, macht mir selbst auch Spaß. Ich mag es zu Backen, zu Knüpfen oder auch Dinge zu bauen, wie zum Beispiel Hochbeete. Außerdem ist es immer schön zu sehen, wie sich die Kinder weiterbilden, soziale Kontakte knüpfen und neue Interessen finden. Die Mitarbeiter und meine Chefs sind immer da, wenn man sie braucht. Wir sind zu einem super tollen Team zusammengewachsen. Sie sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Diejenigen, die von uns wissen, ja. Vor allem Eltern, die uns in allen Ferien sehen und meist berufstätig sind, schätzen uns. Nicht nur einmal hat mir ein Elternteil für meinen Einsatz gedankt, da der Alltag durch die Ferienbetreuung sehr entlastet wird. Viele Eltern können nicht immer auf ihre Kinder aufpassen, vor allem Alleinerziehende. Diese sind immer zuvorkommend und springen regelrecht in die Luft, wenn sie einen Platz ergattert haben. Allerdings gibt es leider auch Ausnahmen. Viele wissen nicht, dass der „Job“ ehrenamtlich ist und wir Betreuer nicht wegen des Geldes in der Walderholung arbeiten.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit ihrer Chefin tauschen?

Sehr gerne. Ich selbst möchte Sozialpädagogik oder Grundschullehramt studieren, sodass dies eine gute und interessante Erfahrung wäre. Außerdem weiß ich, dass hinter den Ferien in der Walderholung viel Planung steckt und diese wahrscheinlich auch sehr stressig ist. So würde ich einen Einblick hinter die Kulissen bekommen und die theoretischen Grundlagen in der Praxis kennenlernen.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Definitiv die Individualität der Kinder und die Abwechslung in den Gruppen. Alle Ferien haben ein bestimmtes Motto, auf denen wir eine Story, Aktivitäten und Spiele aufbauen. Außerdem arbeiten wir mit unseren Chefs auf Augenhöhe und unterstützen uns gegenseitig.

Welchen Tipp würden sie Anfängern mitgeben?

Seid offen für Neues und bringt euch in Aktivitäten ein! Sitzt nicht nur daneben. Auch wenn nicht alles nach Plan läuft, macht das Beste daraus. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Wenn ihr als Betreuer mit Lust und Laune mitmacht, werden auch die Kinder Spaß und Motivation haben.

ZUR PERSON

Sophie Schall ist 19 Jahre und hat gerade ihr Abitur absolviert. Seit Frühjahr 2018 arbeitet sie ehrenamtlich in den Schulferien für die Jugendförderung Speyer in der Walderholung.