Die Betreuende Grundschule ist in Speyer für viele Eltern ein wichtiger Baustein zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jetzt ändert sich die Trägerschaft.

Das Speyerer Modell ist etwas Besonderes: Seit 1990/91 trägt mit dem TSV ein Sportverein die Verantwortung für die Betreuung an Speyerer Grundschulen. Es ist eine Alternative zum Hort und zur Ganztagsschule. Den Anfang hatten acht Kinder der Zeppelinschule gemacht. Inzwischen gibt es das Angebot an allen fünf Grundschulen in städtischer Hand. Für viele Familien ist es bedarfsgerecht, weil es vor allem die Zeit vom Unterrichtsende bis 14 Uhr abdeckt. Meist ist Bewegung auf dem Pausenhof angesagt. 14 Betreuerinnen in zehn Gruppen sind dafür im Einsatz, weiteres TSV-Personal ist mit der Verwaltung betraut.

Damit ist zum Schuljahresende Schluss, wie am Freitag die Stadt, der TSV und das Caritas-Zentrum als neuer Träger gemeinsam mitteilten. Die Caritas übernehme die Aufgabe mit Beginn des Schuljahres 2024/2025. „Aus rechtlichen Gründen kann das Betreuungsangebot nicht mehr vom TSV Speyer weitergeführt werden“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt dankt der Caritas dafür, dass sie in die Bresche springt, und lobt sie als „bekannten, verlässlichen Partner“.

TSV-Vorsitzende Angelika Wöhlert erklärt die rechtlichen Gründe auf Anfrage mit der Klubsatzung, in der die Betreuung nicht als Vereinszweck aufgeführt sei. Damit sei eine Unsicherheit verbunden, die den Verein zum Abschied bewogen habe. Wöhlert nennt noch zwei weitere Faktoren: Zum einen sei die Aufgabe mit zuletzt 130 Betreuten sehr groß und arbeitsintensiv geworden, zum anderen stehe mit der Caritas eben ein Ersatz bereit, sodass die Familien nicht im Stich gelassen würden.

Die Stadt bezeichnet die bisherige Organisationsform und Größenordnung des kontinuierlich weiterentwickelten TSV-Angebots „in Rheinland-Pfalz als absolutes Alleinstellungsmerkmal“. Die Stadt stellt in der Mitteilung den großen Einsatz des Vereins in den über 30 Jahren heraus.

Die Betreuung aller Kinder, deren Anmeldung bereits durch den TSV bestätigt wurde, werde durch das Caritas-Zentrum Speyer übernommen, so die Ankündigung. Für Anmeldungen und Fragen zum Angebot im kommenden Schuljahr sei ab sofort das Caritas-Zentrum Speyer (Ludwigstraße 13a) unter Telefonnummer 06232 8725112 sowie per E-Mail an bgs@caritas-speyer.de erreichbar.