Keine Stromverschwendung, sondern eine Frage der Sicherheit: Die Betreiber-Familie Göbel tritt dem Verdacht entgegen, das Riesenrad, das die Wormser Schausteller für die Speyerer Frühjahrsmesse aufgebaut haben, werde die ganze Nacht über nur zum Spaß beleuchtet.

„Es geht um den Betrieb auf dem nahegelegenen Flugplatz“, sagt Tobias Göbel auf Anfrage: „Der Flugplatz hat die Beleuchtung nicht zur Auflage gemacht, aber es vermittelt uns ein Gefühl von mehr Sicherheit, wenn das Riesenrad gut zu sehen ist.“ Grand Soleil, so heißt die Attraktion auf dem Festplatz, sei 48 Meter hoch. Daher haben die Göbels Sorge, dass es in den Nachtstunden zu Problemen kommen könnte. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind für Speyer in den „Nachtrandstunden“ von 22 Uhr bis Mitternacht und von 5 bis 6 Uhr pro Monat maximal 30 Flugbewegungen zulässig. Dazu könnten noch Flüge mit Sondererlaubnis kommen, beispielsweise für medizinische Notfälle, auch in der Zeit von Mitternacht bis 5 Uhr.

Geringer Verbrauch dank LED-Lampen

Der Stromverbrauch der Riesenrad-Beleuchtung sei dank der LED-Lampen nur gering, „das sind umgerechnet rund drei Euro pro Nacht“, so Göbel. Auf Anfragen aus der Bevölkerung haben die Schausteller mittlerweile reagiert. So würden nun nur noch die oberen der 36 Gondeln beleuchtet. Außerdem habe er ein rotes Blinklicht bestellt, wie man es von höheren Bauwerken kenne, berichtet Tobias Göbel, der in fünfter Generation im rheinhessischen Familienbetrieb arbeitet. Sobald dieses geliefert und montiert sei, werde die restliche Beleuchtung ausgeschaltet.