In das Thema Parken in Speyer ist Bewegung gekommen. Konkreter Anlass war Kritik an der Gebührenerhöhung zu Jahresbeginn. Jetzt kündigt die Stadt nicht nur eine überarbeitete Parkgebührensatzung an, sondern auch die „Optimierung von Parkplätzen“. Konkret anpacken will sie schon in Kürze ein Parkhaus-Projekt.

Die Idee eines Parkhauses beim Naturfreundehaus gibt es schon länger: Sie war unter anderem Teil der gescheiterten Speyerer Bewerbung um die Landesgartenschau