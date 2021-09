„Wir sind mit den Nerven am Ende“, sagt Orieta Turatello, Inhaberin des Restaurants „Piccolo Emporio“ in der Korngasse 21. Sie will das von ihr und ihrem Mann geführte Geschäft so schnell wie möglich abgeben. Ohne Personal bleibe ihnen keine andere Wahl, erklärt Turatello den Entschluss, nach 20 Jahren Feinkost und drei Jahren Restaurant aufzugeben. „Wir finden einfach niemanden, der in der Gastronomie arbeiten will“, berichtet sie von verzweifelten Bemühungen um Service- und Küchenkräfte. Die zwei Töchter unterstützten nach Kräften. Ihr Mann müsse nicht nur alleine kochen, er spüle inzwischen auch die Teller selbst, beschreibt Turatello die Lage, die sich vor Ausbruch der Pandemie ganz anders dargestellt habe.

Die Inhaberin sieht die Ursache in beruflichen Neuorientierungen vieler früherer Gastro-Mitarbeiter und auch in den in ihren Augen zu großzügig ausgezahlten Corona-Hilfen. „Damit bleiben die Leute lieber zu Hause“, ist sie überzeugt. Die Turatellos suchen Nachfolger für das Restaurant auf 170 Quadratmetern, für die sie monatlich 2400 Euro Miete zahlten. „Die Entscheidung tut nach so vielen Jahren weh, ist aber nicht mehr zu ändern.“ Turatello blickt nach vorne: „Wir werden woanders weiterarbeiten.“