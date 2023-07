Im Stadtbusverkehr soll sich einiges ändern. Die Stadt Speyer hat mit der Ausschreibung für die nächsten zehn Jahre eine deutliche Angebotsausweitung beschlossen. Wenn diese ab 10. Dezember greift, bleibt eines gleich: das Betreiberunternehmen. Wie der mit dem Vergabeverfahren beauftragte Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) auf Anfrage mitteilt, hat die DB Regio Bus Mitte GmbH (Mainz) den Zuschlag erhalten.

Sie hat sich demnach unter 99 Bewerbern durchgesetzt und wird die Linien 561 bis 569 betreiben. Sie verkehren alle rein innerstädtisch, mit Ausnahme der bis nach Römerberg fahrenden Linie 568. Die Bahn-Tochter ist bereits seit 2013 für die meisten Linien in Speyer zuständig; Fahrten nach Ludwigshafen, Landau und Neustadt sind separat vergeben. Die neue Auftragsvergabe ist im EU-Amtsblatt bekanntgemacht worden. Der Preis sei mit 77 Prozent, Qualitätskriterien seien mit 23 Prozent gewichtet worden.

Zum Auftrag gehört, dass zum Sommerfahrplanwechsel 2025 auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge umgestellt werden soll – entweder ganz oder zumindest anteilig; beide Varianten sollten angeboten werden. Dass die von der Politik erwünschte Umstellung nicht schon in diesem Jahr erfolgt, hat zum einen mit der Lieferzeit für E-Busse zu tun, zum anderen damit, dass die Stadt eine Betriebsstätte mit der passenden Ladeinfrastruktur auf einem Gelände in der Heinkelstraße errichten will.