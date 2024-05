Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Geldbetrags haben mutmaßliche Betrügerinnen nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr aus der Wohnung einer Seniorin im Ziegelofenweg erbeutet. Wie die Beamten mitteilen, klingelte zunächst eine bislang unbekannte Frau an der Wohnungstür und behauptete, Papier und Stift für zu benötigen, um eine Nachricht zu schreiben. Die Seniorin habe sie daraufhin in ihre Wohnung gelassen. „Geschickt verwickelte die Betrügerin die Seniorin dort in ein Gespräch“, heißt es von der Polizei. Unvermittelt sei eine weitere Frau in der Wohnung erschienen, die sich ebenfalls in das Gespräch eingemischt habe. Kurz darauf seien die mutmaßlichen Täterinnen wieder gegangen. Die Seniorin habe wenige Minuten später Verdacht geschöpft und bemerkt, dass Bargeld und Schmuck fehlten. Die Frauen habe sie wie folgt beschrieben: Eine etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, leicht übergewichtig, blondes Haar, sprach mit Akzent. Die andere: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, blondes Haar, helle Kleidung, sprach ebenfalls mit Akzent. Möglicherweise seien die Frauen in Begleitung weiterer Personen gewesen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.