In den vergangenen Tagen meldeten sich zahlreiche Kundinnen und Kunden aus der Speyerer Altstadt, vor allem aus den Gebieten Salzturmgasse, Steinmetzergasse und Armbruststraße bei den Stadtwerken Speyer (SWS). Sie informierten darüber, dass sie von einer männlichen Person, die vorgab, die Zählerstände ablesen zu müssen, dazu aufgefordert wurden, „ein Papier“ zu unterschreiben. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Konkret schilderte laut SWS eine Kundin, dass ihre ältere Mutter „das vermeintliche Ablesedokument“ unterschrieb, bei dem es sich dann um einen Vertragswechsel zu einem fremden Energiehändler handelte. In anderen Fällen verschafften sich laut SWS gleich zwei Mitarbeiter eines Wettbewerbers Zutritt zu Mehrfamilienhäusern und fragten an den Wohnungstüren nach den Verbrauchsabrechnung. Ihr Ziel sei der Zugang zu persönlichen Daten und Vertragsabschlüssen gewesen.

Immer wieder kommt es laut SWS vor, dass Personen am Telefon oder an der Haustür auch vorgeben, mit den SWS zusammenzuarbeiten. Die Stadtwerke Speyer stellen in ihrer Mitteilung klar, dass sie keine Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben. Strom- und Erdgasverträge würden nicht an der Haustür angeboten. Bei Zählerablesungen/Zählerwechseln müssen keine Dokumente unterschrieben werden.

SWS-Mitarbeitende können sich ausweisen. Die SWS raten daher, immer nach dem Ausweis zu fragen und generell keine persönlichen Daten wie Zählerstände, Energieverbräuche oder Bankverbindungen weiterzugeben, beziehungsweise Verträge abzuschließen. Wird man unerwünscht kontaktiert, sollten Name, Firma und Telefonnummer der Person notiert werden. Sofern genaue Angaben gemacht werden könnten, sei es möglich, gemeinsam juristische Schritte einzuleiten, so das Unternehmen.

Wer Rückfragen hat oder Unterstützung benötigt, kann sich unter Telefon 06232 620 oder per Mail an vertrieb@stadtwerke-speyer.de an die SWS wenden.