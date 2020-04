Zehnmal haben Betrüger am Dienstag in Speyer und in Otterstadt versucht, mit dem sogenannten „Enkeltrick“ Geld zu ergaunern. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter in neun Fällen meist ältere Personen in Speyer angerufen, in einem Fall war eine 84-jährige Otterstadterin betroffen. Die Anrufer gaben sich als Enkel oder Enkelin aus und schilderten eine finanzielle Notlage, in die sie wegen eines Unfalls oder eines beabsichtigten Immobilienkaufs gekommen seien. Laut Polizei forderten die Betrüger Geld von den Angerufenen. Keiner der Betroffenen sei jedoch auf den Trick hereingefallen.

Bei Verdacht sofort Polizei anrufen

Die Polizei weist erneut darauf hin, am Telefon misstrauisch zu sein, wenn sich Anrufer nicht mit Namen melden. „Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Auch die Polizei wird sie niemals auffordern, solche Gegenstände an Sie zu übergeben“, so die Polizei. Bei verdächtigen Anrufen sollten Betroffenen sofort die Polizei unter Telefon 110 oder unter 06232 1370 informieren.