Einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhielt am Donnerstagnachmittag eine 82-Jährige aus Speyer. Wie die Polizei mitteilt, beendete die Seniorin sofort das Gespräch, als der Mann am Telefon begann, von einem Einbruch in der Nähe zu berichten. Sie vermutete, dass der Anrufer unter einem Vorwand versuchen wollte, ihr Geld zu ergaunern. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen kritisch zu sein und sich bei jedem Zweifel an die örtliche Polizei zu wenden.