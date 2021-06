Trostlos kommt derzeit der Brunnen im oberen Domgarten daher. Statt Wasser und Fontänen ist nur Beton zu sehen – der noch dazu bröckelt. Die Stadt hat das beliebte Wasserspiel deshalb nicht in Betrieb genommen und plant seine Reparatur. „Der Brunnen weist bedingt durch den Wettereinfluss im Winter mehrere Leckagen auf, die behoben werden müssen“, so Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Es sei eine aufwendige Betonsanierung und eine neue Beschichtung nötig. Die Arbeiten seien bis 14. Juli ausgeschrieben. Erst danach könne ein Zeitplan für die Instandsetzung gemacht werden. „Wunsch der Stadtverwaltung ist, dass er noch diesen Sommer wieder in Betrieb genommen wird“, so Eschenbach. Das sei aber von der Auftragsvergabe und anderen Faktoren wie der Baustoffverfügbarkeit abhängig. Die 13 weiteren städtischen Brunnen sind in Betrieb. Voriges Jahr hatte der Georgsbrunnen vor der Alten Münze saniert werden müssen.