Bereits am vergangenen Freitag, 19. August, gegen 16 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der St.-German-Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Dabei fuhr der PKW Fahrer aus dem Tankstellengelände auf die St. German-Straße und wollte in die Lindenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen 74- jährigen Mann mit seinem Fahrrad. Dieser stürzte zu Boden. Die Unfallbeteiligten verzichteten zunächst auf eine polizeiliche Unfallaufnahme und tauschten keine Personalien aus. Nachträglich bemerkte der Radfahrer aber doch Schäden am Fahrrad und hatte auch Verletzungen erlitten. Zeugen oder der unfallbeteiligte Autofahrer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen, Telefon 06232 137-0, oder E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.