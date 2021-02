Das Hochwasser ist vorbei, doch das Rheinufer ist offensichtlich nach wie vor attraktiv: Am Wochenende sind wieder viele Fußgänger im Bereich der Promenade zwischen Salierbrücke und Yachthafen unterwegs gewesen. Manche Passanten sind mit ihren Hunden über die teilweise unter Wasser stehende und deshalb gesperrte Klipfelsau-Wiese spaziert. Die planschenden Vierbeiner ließen erahnen, dass das Wasser dort teilweise mehr als knietief ist. Der „See“ ist nicht direkt durch den über die Ufer tretenden Rhein entstanden. Das Gewässer, das diese Woche gefrieren könnte, verdankt teils ergiebigem Regen, teils an die Oberfläche tretendem Grundwasser (Druckwasser) seine Existenz.

Der Fußgängerweg südlich der Klipfelsau war wie der dortige Spielplatz gesperrt. Dennoch waren auch in diesem Bereich Menschen unterwegs – vor allem Familien mit Kindern. Mitunter gestaut haben sich Spaziergänger am Helmut-Kohl-Ufer. Am Crêpes-Stand zwischen den Gaststätten „Alter Hammer“ und „Rentschlers“ bildeten sich Warteschlangen. Der Rhein ist am Pegel Speyer in der Nacht zu Sonntag unter die Hochwassermarke II von 7,30 Meter gefallen. Am Sonntagnachmittag war er bis auf 6,94 Meter gesunken. Tendenz: weiter fallend.