Das Bistum Speyer berichtet von einem Besucheransturm im Dom nach den Weihnachtstagen.

Zwischen dem 27. Dezember und dem 3. Januar sind einer Pressemitteilung zufolge 47.328 Menschen im Dom gezählt worden. Es handle sich um die besucherstärkste Phase des Jahres. Am meisten los sei an Neujahr mit 7760 Besuchern gewesen. Auch in den Zeiten zwischen den Gottesdiensten sei der romanische Kirchenraum gut gefüllt gewesen, berichtet Domdekan und Domkustos Christoph Kohl erfreut.

In der größten noch erhaltenen romanischen Kirche der Welt sei mit rund 20.000 Quadratmetern in den öffentlich frei zugänglichen Bereichen sehr viel Platz. Vor der Krippe im südlichen Seitenschiff habe dennoch teilweise drangvolle Enge geherrscht. Die Krippenlandschaft ist laut Bistum noch bis Donnerstag, 2. Februar, zu bestaunen. Der Andrang sei auch an den Opferkerzenständern ablesbar gewesen. Die Sakristane hätten teils einen „Kerzenstopp“ verhängen müssen: „Zu viele zu dicht beieinanderstehende Teelichter sind ein Sicherheitsrisiko“, erklärt ein Bistum. Es rät, auf den Kerzenständer in der Katharinenkapelle auszuweichen: „ein Geheimtipp, hier ist meistens noch Platz“.

Am beliebtesten sei der figürlich gestaltete Bronzeständer nahe beim Eingang zur Krypta. Die Dominikanerin Schwester Burghildis Roth habe diesen Anfang der 1980er-Jahre geschaffen. Er fasziniere viele Besucher auch wegen seiner allegorischen Darstellung von Kosmos, Tier- und Pflanzenwelt sowie Menschheit als Werken Gottes. „Wurzelwerk und Urtiere sollen diese Entwicklung veranschaulichen.“ Das Böse werde zum Beispiel durch eine Schlange versinnbildlicht.