Die Seen im Speyerer Stadtgebiet kommen nach Ansicht von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) allmählich an die Grenzen ihrer ökologischen Belastbarkeit.

Der Nutzungsdruck auf die Stillgewässer sei enorm, und er steige weiter an, sagte Seiler bei einem Ortstermin am Russenweiher im Neuland. Ein besonderes Augenmerk habe die Stadt in dieser Hinsicht auf die Seenlandschaft des Binsfelds nördlich der A61, das in vielen Bereichen öffentlich und kostenlos zugänglich sei. Das dortige Angebot an Freizeitmöglichkeiten ziehe in krisenhaften Zeiten, in denen etliche Menschen auf Urlaub in der Ferne verzichteten, immer mehr Besucher an, vor allem aus dem Umland. Sie erwarte an schönen Sommertagen eine Situation „wie in der Corona-Pandemie“, sagte Seiler.

Zwar weise eine Gemeingebrauchsverordnung der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) in Neustadt den einzelnen Seen im Binsfeld bestimmte Nutzungszeiten und -arten zu, sagte Seiler. So sei das Baden und das Befahren mit Paddelbooten für den Speyerlachsee, den Binsfeldsee, den Kuhuntersee und den Sonnensee grundsätzlich nur vom 1. Juni bis zum 31. August zugelassen. Surfen sei lediglich auf dem Silbersee, Tauchen im Kuhuntersee und im Gänsedrecksee, Rudern nur auf dem Kuhuntersee erlaubt.

Besucher halten Regeln nicht ein

Allerdings würden diese Regeln vielfach missachtet und die Schonzeiten für Fische vom 15. Oktober bis zum 31. Mai nicht eingehalten. Das wirke sich negativ auf den Gewässerzustand aus, so Seiler. Zu einem Problem entwickle sich die ganzjährige Befahrung der Seen mit Stand-up-Paddleboards, auf denen Sportler leicht auch in ökologisch empfindliche Bereiche vordringen könnten und die Tierwelt nachhaltig störten. So dürfe beispielsweise die Insel im Binsfeldsee nicht betreten werden, was dennoch geschehe.

Einladend: Seenlandschaft Binsfeld mit Insel im Binsfeldsee. Archivfoto: Landry

Die Oberbürgermeisterin betonte, die aus dem Jahr 2004 stammende Gemeingebrauchsverordnung müsse in einigen Punkten an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. „Der zunehmende Nutzungsdruck erfordert viel gegenseitige Rücksichtnahme“, sagte Seiler. Die Stadt beobachte die Situation. An Zugangsbeschränkungen sei allerdings nicht gedacht. Zunächst gehe es darum, die Besucher der Seen auf ein eventuelles Fehlverhalten hinzuweisen.