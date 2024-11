Der Freundeskreis Speyer-Chichester hat einen Führungswechsel vollzogen. Nachdem die bisherige Vorsitzende Juliane Zech und Schatzmeister Martin Kornmann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidierten, haben die Mitglieder Matthias Nowack als Vorsitzenden gewählt. Kathrin Kirsch bleibt Stellvertreterin. Mit der Kasse und mit der Kassenprüfung wurden laut Vereinsmitteilung Dieter Wieland und Claudia Degott-Leitmeyer betraut.

Der neu formierte Vorstand empfängt vom 29. November bis 1. Dezember beim Weihnachtsmarkt mit rund 30 Personen die erste große Reisegruppe aus Chichester, die Speyer besucht, darunter auch die amtierende Bürgermeisterin der Partnerstadt, Sarah Quail. Vorgesehen sei in dieser Zeit unter anderem ein „Speed Dating“ im Haus Trinitatis, um persönliche Kontakte zu ermöglichen.

Für 2025 hat der neu gewählte Vorstand eine Reihe mit Filmen in englischer Originalsprache (mit deutschen Untertiteln) in der Villa Ecarius angekündigt. Der Freundeskreis organisiere zudem eine Busreise in die englische Partnerstadt vom 21. bis 28. August. Anmeldungen für diese Reise werden entgegengenommen unter E-Mail m.nowack@gmx.de.